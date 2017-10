Inbetriebnahme des Geothermischen Niedertemperatur-Demonstrationskraftwerks in Lahendong, Indonesien

16.10.2017, 22:57 Uhr

Das Konzept des Demonstrationskraftwerks wurde seit 2013 vom Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungZentrum (GFZ) unter Mitwirkung der indonesischen Projektpartner BPPT (Agency for the Assessment and Application of Technology) und PGE (Pertamina Geothermal Energy) entwickelt und vom BMBF gefördert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, verlässliche und effiziente Niedertemperatur-Stromerzeugung an einem geothermischen Standort in Indonesien zu demonstrieren und so die Basis für eine breite Anwendung in Indonesien zu legen.

Während der Testphase beträgt die Temperatur des Wärmeträgers 145°C, womit ca. 300 kW Leistung erreicht werden. Im Normalbetrieb soll eine Leistung von bis zu 500 kW produziert werden. Bezogen auf den Durchschnittsverbrauch in Deutschland ist diese Leistung ausreichend, um rund 1200 Haushalte mit Strom zu versorgen.Die Erfahrungen der Entwicklungs- und Betriebsphase des Demonstrationskraftwerks werden die Umsetzung der Niedertemperatur-Kraftwerkstechnik für Indonesien maßgeblich vorantreiben. Die Technik ermöglicht es, die Nutzung bestehender geothermischer Standorte zu erweitern und vor allem auch eine Option für die dezentrale Energieversorgung in Indonesien zur Verfügung zu stellen.Der Forschungs- und Demonstrationsbetrieb des Niedertemperatur-Kraftwerks soll bis Mitte 2018 unter Federführung des GFZ fortgeführt werden. Im Anschluss soll das Demonstrationskraftwerk an eine indonesische Partnerorganisation übergeben werden.