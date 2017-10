Kennen Sie das? Das Leid der Oase?

14.10.2017, 23:03 Uhr

Der Philosoph Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in Danzig geboren, am 21. September 1860 starb Schopenhauer in Frankfurt/Main.Von ihm stammen:Dass Worte und Taten, Versprechen und Halten, zwei sehr verschiedene Dinge sind.„Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva.“„Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst.“– Das Prinzip aller MoralKein schöneres Gebet als das: „Mögen alle lebenden Wesen von Schmerzen frei bleiben.“ Dementsprechend mahnt er Respekt vor der Einzigartigkeit des Lebens an:

Dem Philosophen Arthur Schopenhauser haben die Menschen viel zu verdanken. Seine Lehren aus der Erkenntnistheorie, Ästhetik und Ethik werden auch nach gut 157 Jahren, nach seinem Tode noch geschätzt.Wie viele kluge und große Denker nutzte auch er Geschichten um wichtige Dinge verständlich zu machen.Vielleicht fällt jemanden auf?, dass es sich um 1850 handelt, dem Beginn des industriellen Zeitalters.Was haben wir Menschen in dieser Zeit aus der Mutter Erde gemacht?Klimawandel heute und morgen –Schopenhauer verstand sich aber auch als Bewahrer der deutschen Sprache und verbot sich nicht nur zur Bewahrung der Schärfe philosophischer Formulierungen.Schreibt ihr Plattheiten und Unsinn in die Welt, so viel es euch beliebt: das schadet nicht: denn es wird mit euch zu Grabe getragen; ja, schon vorher. Aber die Sprache laßt ungehudelt und unbesudelt: denn die bleibt.Was einer an sich selber hat, ist zu seinem Lebensglücke das Wesentlichste.Die Moral?Darf sich jeder selbst aussuchen!Versuchen Sie es wenigstens.Darüber sollten Sie nachdenken …