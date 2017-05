Rückrufaktion: Sehr ansteckende Noroviren in Tiefkühl-Himbeeren entdeckt

10.05.2017, 09:26 Uhr

10.5.2017Gefährliche Viren in tiefgekühlten Himbeeren aus Polen gefundenIn Tiefkühl-Himbeeren aus Polen wurden Noroviren entdeckt. Die gefährlichen Keime können unter anderem schweren Brechdurchfall auslösen.Laut einer Meldung des Internetportals „produktwarnung.eu“ wird aktuell vor Noroviren in tiefgekühlten Himbeeren aus Polen gewarnt. Der Erreger wurde demnach in einer Probe festgestellt. Betroffen sind mehrere EU-Mitgliedsstaaten, unter anderen auch Deutschland und Österreich. Der Verzehr von Lebensmitteln, die mit den gefährlichen Keimen belastet sind, kann zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Das meldet das europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) auf seiner Website.Medienberichten zufolge wurde eine Rückrufaktion für das betroffene Obst gestartet. Betroffen sind die Staaten: Deutschland, Österreich, Polen, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.Ernstzunehmendes GesundheitsrisikoHinter vielen Durchfallerkrankungen steckt als Ursache das Norovirus. Vor allem kleine Kinder und ältere Menschen erkranken häufig durch Noroviren.Das Norovirus ist weltweit verbreitet. Infizierte Menschen scheiden die Viren über den Stuhl aus – die Ansteckung erfolgt dann auf "fäkal-oralem Weg". Das heißt: Die Erreger gelangen aus dem Stuhl über den Mund in den Körper eines anderen Menschen, etwa durch Schmierinfektionen infolge einer mangelnden Händehygiene nach dem Toilettengang.Wie lang es nach der Ansteckung dauert, bis sich Anzeichen einer Erkrankung entwickeln, ist unterschiedlich:Typischerweise treten bei einer Norovirus-Infektion folgende Symptome auf:• plötzlich Durchfall und Erbrechen, teilweise mit erheblichem Flüssigkeits-verlust• Bauchschmerzen• Übelkeit• starkes Krankheitsgefühl• häufig auch Kopfschmerzen und Gliederschmerzen