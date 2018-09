Spurensuche eines extremen Klimawandels

20.09.2018, 08:07 Uhr

Der Fund der fossilen Kiefern in einem südfranzösischen Flusstal nahe Avignon schließt nun eine wichtige Lücke, denn er zeigt, wie sich das Klima in dieser Zeit im Mittelmeerraum änderte.Sie wurden damit Zeugen dieses Klimawandels.In ihren Analysen fanden die Forschenden Anzeichen für einen vermehrten Luftmassentransport vom Atlantik. „Überrascht hat uns, dass schon etwa sechzig Jahre vor dem eigentlichen Klimawechsel eine deutliche Veränderung der Niederschlagsquelle zu erkennen war“, berichtet die Erstautorin Maren Pauly vom GFZ. Den Ergebnissen zufolge nahmen feuchte Luftmassen aus dem Atlantikraum zu und Niederschläge aus dem Mittelmeerraum ab. Zu sehen ist diese Veränderung in einer zunehmenden Variabilität der Sauerstoffisotope des Bodenwassers. Isotope sind Atome mit einer unterschiedlichen Anzahl von Neutronen im Kern. Aus den Verhältnissen von leichten und schweren Isotopen lassen sich Rückschlüsse auf die Herkunft von Luftmassen und damit Niederschlägen ziehen. „Besonders markant ist auch die Zunahme extremer polarer Luftvorstöße, Winterniederschläge und Winterstürme zu Beginn der Jüngeren Dryas“, ergänzt Achim Brauer, Leiter derund Direktor desam GFZ. Maren Pauly arbeitet als Doktorandin in seiner Gruppe.Das sei auch deshalb wichtig, weil „uns Erfahrungswerte darüber fehlen, was genau während eines plötzlichen Klimawandels geschieht, wie schnell sich das Klima verändern kann und welche regionalen Unterschiede auftreten.“Die Studie wurde durch das DFG Projekt (HE 3089/9-1) gefördert und von der Helmholtz REKLIM Initiative unterstützt.Pauly, M., Helle, G., Miramont, C., et al., 2018. Subfossil trees suggest enhanced Mediterranean hydroclimate variability at the onset of the Younger Dryas. Scientific Reports 8 (13980). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-32251-2 18.09.2018 Erstellt von jz