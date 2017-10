Umweltrat SRU: Kohleausstieg in drei Phasen

04.10.2017, 21:09 Uhr

In seinem Gutachten schlägt der SRU einenvor: Bis zum Jahr 2020 sollen die emissionsintensivsten Kraftwerke vom Netz gehen. Auf dieser Basis könnten modernere Anlagen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen bis etwa 2030 mit verminderter Auslastung weiterlaufen. In den 2030er-Jahren sollten dann auch diese Kraftwerke stillgelegt werden. Hierfür müsse die Bundesregierung jetzt den Rahmen festlegen.Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) berät die Bundesregierung seit nahezu 45 Jahren in Fragen der Umweltpolitik. Mitglieder des Rats sind Claudia Hornberg von der Universität Bielefeld, Manfred Niekisch von der Goethe-Universität und dem Zoologischen Garten Frankfurt, Christian Calliess, Freie Universität Berlin, Claudia Kemfert, Hertie School of Governance und Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Wolfgang Lucht von der Humboldt-Universität zu Berlin und Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Lamia Messari-Becker von der Universität Siegen und Vera Susanne Rotter von der Technischen Universität Berlin.