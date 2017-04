Wetter-Extreme und Handelspolitik waren die wichtigsten Treiber der Weizenpreise

29.04.2017, 11:11 Uhr

PIK 28.4.2017Preisspitzen beim Weizen-Welthandel werden hauptsächlich von Ernte-Schocks wie beispielsweise durch Dürren verursacht, haben Forscher herausgefunden.Diese Schocks werden noch verstärkt, wenn die Lagerbestände des Getreides gering sind oder eine Handelspolitik der Abschottung betrieben wird. Das zeigt die Analyse auf der Grundlage globaler Daten des US Landwirtschafts-Ministeriums. Weder Spekulation auf den Rohstoffmärkten noch die Nutzung von Land für die Biosprit-Produktion war in den vergangenen vier Jahrzehnten entscheidend für die jährlichen Weizenpreise. Diese Erkenntnis erlaubt eine bessere Abschätzung von Risiken. Explodierende Getreidepreise können in manchen Jahren zu regionalen Ernährungskrisen beitragen, und mit dem menschgemachten Klimawandel nehmen Wetterschwankungen sowie entprechende Risiken für die Getreideproduktion zu.

Als die weltweiten Weizenpreise 2007/08 und erneut 2010/11 in die Höhe schossen, litten arme Menschen in vielen Entwicklungsländern darunter – die zeitweisen Preissteigerungen sind sogar mit lokalen Aufständen in einigen Ländern in Zusammenhang gebracht worden. „Diese Preisspitzen sind nach schweren Dürren aufgetreten, die natürlich die Ernteerträge verringert haben. Wir können jetzt zeigen, dass solche vom Wetter ausgelösten Schocks tatsächlich starke Preisanstiege auslösen können“, so Schewe. „Zusätzlich kann protektionistische Handelspolitik, einschließlich etwa von mehr Lagerhaltung oder Exportstopps, die weltweiten Effekte der Produktionsausfälle noch verstärken, obwohl sie aus Sicht der jeweiligen Länder sinnvoll sein mag. Genau das ist während der jüngsten großen Preisanstiege passiert.“„Während die Spekulation auf den Märkten das Problem vorübergehend durchaus noch verstärkt haben mag, zeigen die Daten, dass für die Jahrespreise diese Spekulation nur ein kleiner Faktor war“, so Ko-Autor Christian Otto. Und dies, obwohl der plötzliche Preisanstieg beim Weizen 2007/08 zusammenfiel mit der Spekulation von Indexfonds, die aus dem zusammenbrechenden US-Immobilienmärkten und Aktienmärkten flohen.Die Wissenschaftler entwickelten eine relativ einfache Computersimulation der Weizenmärkte. Indem sie deren Ergebnisse mit Beobachtungsdaten aus der Vergangenheit verglichen, stellten die Forscher sicher, dass ihre Simulation die Wirklichkeit korrekt erfasst. Dabei wurde insbesondere auch die sich ändernde Lagerhaltung von Getreide – ebenfalls auf der Grundlage von existierenden Marktdaten – in die Berechnungen einbezogen. Diese Computersimulation kann bei der Abschätzung künftiger Schwankungen der Getreidepreise unter Klima- und Landnutzungsänderungen helfen.„Die gute Nachricht dabei: