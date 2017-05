50-jähriges Jubiläum auf der Wildspitze

05.05.2017, 12:29 Uhr

Einweihung im Jahr 1967

Es war der Herbst des Jahres 1966, als die Fulpmer Paul Falschlunger, Franz-Josef Niederleimbacher, Klaus Mair, Simon Nalter und Toni Erhard – allesamt leidenschaftliche Bergsteiger – sich aufmachten, um auf der Stubaier Wildspitze ein Gipfelkreuz aufzustellen. Stück für Stück mussten die Teile des Gipfelkreuzes auf den 3.480 Meter hohen Berg getragen werden. Damals gab es ja bekanntlich noch keinen Lift, mit dem man das Kreuz bequem nach oben transportieren hätte können – es war also viel Muskelkraft und Geschicklichkeit am Berg gefragt. Konstruiert wurde das Gipfelkreuz vom Fulpmer Künstler Emerich Pittl, gemacht hat es Paul Falschlunger.Am 1. Mai 1967 wurde das Kreuz dann feierlich eingeweiht und thront seit damals in den Stubaier Alpen – direkt über dem sogenannten "Bildstöckljoch", das den Übergang zwischen den Stubaier und den Ötztaler Alpen darstellt.

50-jähriges Jubiläum

Am Mittwoch haben sich die Fulpmer Bergsteiger zusammen mit Bekannten und Freunden beim Bildstöckljoch unterhalb der Stubaier Wildspitze getroffen, um das 50-jährige Jubiläum zu feiern. Unter ihnen waren auch der Fulpmer Bürgermeister Robert Denifl mit seiner Frau und der Künstler Hansjörg Ranalter, der die Skulptur der Schutzmantelmadonna schuf.Pfarrer Joser Scheiring hielt eine Andacht und segnete im Zuge dessen sowohl das Bildstöckl als auch das Gipfelkreuz. Feierlich umrahmt wurde die Andacht von den Stubaier Alphornbläsern. Organisator Toni Erhard: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei diesem Jubiläum dabei waren. Ein besonderer Dank gilt unserem Pfarrer und den Alphornbläsern für die feierliche Andacht, sowie dem Neustifter Bürgermeister Peter Schönherr, dem TVB Stubai und der Stubaier Gletscherbahn für die gewährte Unterstützung!“