60 Jahre Sagwandpfeiler

19.09.2018, 13:14 Uhr

Genau 60 Jahre ist es her, als sich vier ambitionierte Bergsteiger aus dem Wipptal erstmals auf den Sagwandpfeiler wagten.

WIPPTAL (kr). Am 18. September trafen sich im Alpengasthof Maria Waldrast die vier Matreier Bergsteiger, die sich vor 60 Jahren als Erste in näheren Bergsteigerkreisen in den damals im besonderen und heute noch anspruchsvollen und schwierigen, hochalpinen Sagwandpfeiler bei der Geraerhütte wagten. Bestiegen wurde der Pfeiler in zwei Zweierseilschaften – Walter Egger (82) mit Robert Tschenett (84) und Hans Etschmayer (78) mit Manfred Krismer (86).Der Pfeiler, ersterstiegen 1939 von Paul Aschenbrenner und Wastl Mariner, hatte noch sehr wenig Begehungen und gilt mit seinen 800 Höhenmetern als steinschlaggefährlich. Am Gipfel (3.224 m) musste biwakiert werden und am nächsten Tag ging es zurück zur Geraer Hütte. Jahre später gelang Franz Hörtnagl mit Walter Egger die erste Winterbegehung. Der Gesprächsstoff war unendlich.Beim Jubiläumstreffen am Diensteg (18.9.) durfte auch eine Einkehr in der Kirche dann nicht fehlen, denn bei 60 Jahren Bergsteigen waren die Schutzengel oft stark aktiv. Die Schrammacher Nordwand, Route Fluch-Brankovsky, wurde auch von Matreier Bergsteigern erstmals wiederholt.