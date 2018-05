Andreas Leitgeb Vorsitzender im Landes-Finanzkontrollausschuss

04.05.2018, 12:36 Uhr

NEOS-Landtagsabgeordneter Andreas Leitgeb aus Mieders übernimmt Vorsitz im Finanzkontrollausschuss des Landes

"Kontrolle und Transparenz"

TIROL/MIEDERS. Mit der Wahl von NEOS-Landtagsabgeordnetem Andreas Leitgeb zum Vorsitzenden im Finanzkontrollausschuss, im Rahmen der ersten Ausschuss-Sitzung der neuen Legislaturperiode, will die junge Oppositionspartei laut eigenen Aussagen vor allem eines: Sicherstellen, dass die Bürger des Landes erfahren, wohin ihr Steuergeld fließt.„Für uns ist umfassende Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln und in öffentlichen Unternehmen eine Selbstverständlichkeit“, so Leitgeb: „Wir werden eine starke Kontrollkraft sein. Kontrolle braucht Unabhängigkeit. Es geht uns nicht primär darum, zu sparen oder zu kürzen, sondern darum, Freunderlwirtschaft und Verschwendung zu beenden. Unter sauberer Politik verstehen wir NEOS, dass Abhängigkeitsverhältnisse der Vergangenheit angehören und die Sensibilität für politische Unvereinbarkeiten massiv gestärkt wird.“Seinen Leitsatz „Politik ist der Ort, an dem wir uns in gegenseitiger Wertschätzung ausmachen, wie wir miteinander leben wollen.“ will Leitgeb dabei auch in dieser verantwortungsvollen Aufgabe hochhalten.

Bereits im ersten Ausschuss waren zwei umfangreiche Berichte – die Prüfung des Breitbandausbaues und der Jahresbericht des Landesrechnungshofs 2017 – zu behandeln. „Hier leisten vor allem auch die Mitarbeiter_innen im Landhaus und im Landesrechnungshof ausgezeichnete Arbeit“, will Andreas Leitgeb auch die Menschen hinter den Berichten vor den Vorhang holen.Was die Umsetzung der Empfehlungen und Richtlinien betrifft, sieht sich Leitgeb mit dem Landesrechnungshof auf einer Linie: „Die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung soll nicht nur am Papier eines der wichtigsten Ziele in der Arbeit des Landes sein."