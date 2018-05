Brenner: Geschichten und Bilder zu einem "schön-schiachn" Ort

03.05.2018, 18:18 Uhr

Der Fotograf Othmar Kopp veröffentlichte sein neues Werk "Brenner.o – Geschichten über die Grenze" – und gewährt damit einen ganz besonderen Blick auf den Brenner.



Wer kennt den Brenner nicht?

BRENNER (kr). Von der Brennerjause über den Brennermarkt bis hin zu Demonstrationen – mit dem Brenner verbindet wohl jeder von uns etwas. Auch der Fotograf Othmar Kopp hat eine ganz besondere Verbindung zum Brenner: Drei Jahre lang war er beinahe tagtäglich auf dem Brenner, um diesen "schön-schiachn" Ort wie er ihn nennt, zu portraitieren. Herausgekommen ist das Werk "Brenner.o – Geschichten über die Grenze" , in dem er den vielthematisierten und geschichtsträchtigen Brennerpass auf seine ganz eigene, spezielle Weise zu charakterisieren.Die Idee zum Projekt kam wie aus heiterem Himmel: "Ich bin mit einem Freund zum Brenner hinauf gefahren, weil wir beide gesagt haben, dass wir schon lange nicht mehr dort waren", so Othmar Kopp. Oben angekommen spürte er dann sofort, dass ihn der Brenner auf irgendeine Weise in seinem Bann nimmt und entschloss sich, ein neues großes Projekt zu starten.Immer und immer wieder fuhr Othmar Kopp innerhalb von drei Jahren ausgerüstet mit seiner Kamera zum Brenner und versuchte dabei, diesen geschichtsträchtigen Ort von seiner echten, authentischen Seite zu zeigen – und zwar mit Fotografien, die mit Schärfe und Unschärfe spielen, die den Fokus auf das scheinbar Unscheinbare legen und dem Brenner somit in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.

Drei Teile

Buchvortrag am 19.5. in Steinach

Das Buch besteht insgesamt aus drei Teilen: Im ersten Teil kann man ein Essay des bekannten Schweizer Autoren Kurt Lanthaler über den Brenner lesen. Im zweiten Teil erfolgt eine "Grenzbetrachtung in Bildern" mit Fotografien von Othmar Kopp. Der dritte und letzte Teil des Buches besteht aus 27 Geschichten über die Grenze. Dabei hat Kopp 27 Personen charakterisiert, die einen Bezug zum Brenner haben: Durch ein Portrait, ein Bezugsbild und die Geschichte der Person entsteht so eine bunte Mischung an Anschauungsweisen auf die historische Grenze, die von der Flüchtlingsthematik über die Eisenbahn und den Transit bis zum Tourismus reichen.Othmar Kopp: "Der Brenner als ‘Ort zwischen den Welten' hat zahlreiche spannende Seiten und so viele Facetten – und die habe ich versucht, in meinem Buch zusammenzufassen. In einem Portrait über eine Grenze."Am 19. Mai findet im Foyer der Wipptalhalle Steinach eine Buchvorstellung von Othmar Kopps "Brenner.o – Geschichten über die Grenze" statt. Gestartet wird um 19.30 Uhr – es ist eine Lesung geplant und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.