Dekanwahlen in Matrei: Ortner und Scheiring wiedergewählt

19.09.2018, 13:28 Uhr

In der Pfarre Matrei gab es keine Änderung: Augustin Ortner wurde als Dekan wiedergewählt. Er ist zugleich der Vertreter des Dekanates im Priesterrat. Dekan-Stellvertreter ist Josef Scheiring. Wahlleiter als Vertreter der Diözese Innsbruck war Offizial Norbert Zur. Das Dekanat Matrei umfasst insgesamt 15 Pfarren.

Dekan ist Vorsteher des Dekanates

Wahl und Ernennung

Wahlrecht

Dekanat ist eine Seelsorgeeinheit

Der Dekan ist der Vorsteher des Dekanates, das er nach den Normen des Kirchenrechtes und den Weisungen des Bischofs leitet. Das Amt des Dekans ist an keine bestimmte Pfarre gebunden. Die Amtsdauer des Dekans beträgt fünf Jahre. Mehrmalige Wiederwahl ist möglich. Der Dekan befasst sich mit pastoralen Aufgaben, mit dem Dienst an den MitarbeiterInnen und mit Verwaltungsaufgaben.Die schriftliche und geheime Wahl wird unter dem Vorsitz eines vom Bischof bestellten Wahlleiters durchgeführt. Als Wahlleiter der Diözese Innsbruck eingesetzt sind Generalvikar Florian Huber, die Bischofsvikare Hermann Steidl und Jakob Bürgler, Offizial Norbert Zur und Finanzkammerdirektor Markus Köck. Der Gewählte wird nach Annahme der Wahl dem Bischof zur Ernennung vorgeschlagen. Bischof Hermann Glettler ernennt dann den Dekan.Das aktive Wahlrecht haben alle Mitglieder der Dekanatskonferenz und ein ehrenamtliches Mitglied des Dekanatsrates. Das passive Wahlrecht besitzen alle Diözesanpriester und Ordenspriester, die in der dekanatlichen Seelsorge aktiv tätig sind und die die Pfarrbefähigung erworben haben.Das Dekanat ist eine territorial festgelegte Seelsorgeeinheit. Das Dekanat fördert das Wachstum der Pfarrgemeinden, nimmt spezifische Seelsorgeaufgaben im Dekanatsbereich wahr und trägt Verantwortung für die Durchführung des Pastoralprogramms der Diözese.