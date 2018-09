14.09.2018, 11:34 Uhr

Herbstserie der Schutzgebiete – Folge 2

Von Kathrin Herzer

Der „aufgeräumte“ Wald

GEBIET. Im Oktober wird in Trins das vierte Schutzgebiets-Konzert stattfinden. Die Veranstaltung dreht sich dieses Mal rund um das Thema „Wald“. Im Vorfeld gibt die Schutzgebietsbetreuung „Stubaier Alpen“ Einblick in die Wunderwelt des Waldes.Mancher Waldbesucher wird sich fragen, warum der Wald heute – im Gegensatz zu früher – so „unaufgeräumt“ aussieht. Nach Wald-Pflegemaßnahmen wie Rodungen oder Baumentnahmen bleiben Äste und Zweige nun liegen und bedecken oft auf großen Flächen den Waldboden. Baumstümpfe bleiben stehen und wandeln sich im Laufe der Jahre zu Totholz. Man hat mittlerweile erkannt, welche wichtigen Funktionen Äste bzw. Reisig und vor allem Totholz für das Ökosystem des Waldes haben: die Äste verrotten und geben dem Boden die im Baum enthaltenen Nährstoffe zurück. Langfristig fungiert die Auflage als Feuchtigkeitsspeicher, verleiht dem Hang Stabilität und wirkt Schneerutschungen entgegen. Totholz ist für einen gesunden Wald unerlässlich. In seinem Innern entwickeln sich die Larven vieler nützlicher Insekten. Unter anderem dienen diese vielen Waldbewohnern wie dem Specht als Nahrung. Zudem ist rund ein Viertel unserer heimischen Käferarten in ihrer Entwicklung auf absterbende oder tote Bäume angewiesen. Morsches Totholz lockt aber auch Blindschleichen, Molche und andere Amphibien an, die hier Verstecke suchen und sogar überwintern. Auch sie ernähren sich von den hinter der Rinde verborgenen Lebewesen. Durch diese „Unordnung“ wird also der Strukturreichtum und die Artenvielfalt des Waldes bewahrt und gefördert.Freitag, 12.10.2018; Gemeindesaal Trins; 20.00 Uhr; Informationen: kalkkoegel@tiroler-schutzgebiete.at