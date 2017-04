Dorf und Flurreinigung im Stubaital

25.04.2017, 19:47 Uhr

Bei dieser Aktion in Neustift, Fulpmes, Mieders und Schönberg, waren am Samstag wieder über 50 Schüler und Schülerinnen, Schützen und Jungschützen, die Jägerschaft sowie viele freiwillige Helfer selbstlos im Einsatz, um den von verantwortungslosen Zeitgenossen illegal entsorgten Müll einzusammeln und an den Recyclinghöfen in Neustift, Fulpmes und Mieders zu entsorgen. Ein besonderer Dank dem Schützenmajor Hans Steuxner und den Jagleiter Walter Jenewein, für die Unterstützung mit ihren Traktoren, den Vertretern der Gemeinde Neustit, Vizebgm. Andreas Gleirscher und GR. Daniel Ilmer für die tatkräftige Unterstützung, sowie den Betreuern des Jugendraumes Neustift, Markus Preims und Peter Fischlechner für die gute Jause. Den Gemeinden Fulpmes, Mieders und Schönberg sei für das Mittagessen im Restaurant "Gusto" in Mieders gedankt!Ich bedanke mich bei allen Helfern und meinen Bergwächtern für die Einsatzbereitschaft und besonders beim Bergwächter Thomas Kramer für die hervorragende Vorbereitung mit den Einsatzplänen und den Informationen!Toni ErhardEinsatzstellenleiterBergwacht Stubai