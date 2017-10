Drive to help 4.0

18.10.2017, 16:06 Uhr

3.000 Euro für Jasmin

3.000 Euro waren es, die am Ende des Tages zusammen kamen. Das Geld wurde der schwer herzkranken Jasmin zur Verfügung gestellt. Jasmin ist ein lebensfrohes, 14-jähriges Mädchen aus dem Wipptal. Sie lebt dort mit ihren Eltern und dem zwei Jahre älteren Bruder Dominik. Allerdings leidet sie seit ihrer Geburt – wie ihr Bruder auch – an einer schweren Herzkrankheit. Die Erkrankung wurde über die Jahre so schwer, dass sie nach mehreren Herzstillständen dringend ein neues Organ zum Weiterleben benötigte. Letztes Jahr war es endlich soweit und Jasmin bekam ein Spenderherz. Seitdem geht es ihr zwar besser, aber immer noch nicht gut. Denn zu alledem wurde kürzlich eine weitere schwere Krankheit bei Jasmin diagnostiziert. „Wir wünschen Jasmin, dass es ihr ganz schnell besser geht“, so die Organisatoren von Drive to help. Das Geld wurde der Familie übergeben.