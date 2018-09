Eine Tierschau der besonderen Art in Navis

12.09.2018, 14:07 Uhr

Zweite Auflage von Wipptal-Classic am 7.10.

NAVIS (kr). Vor fünf Jahren feierte das "Wipptal-Classic" in Navis seine Premiere: Alle Tierarten des ganzen Wipptals wurden vorgestellt und gereiht, begleitet wurde die Tierschau von einem umfangreichen Showprogramm. Die Veranstaltung kam bei den Besuchern so gut an, dass man sogar "Gold" bei der Landjugendprojektprämierung erreichen konnte.Heuer soll das "Wipptal-Classic" in die zweite Runde gehen – und zwar am 7. Oktober, natürlich bei der Festanlage in Navis.

Wipptalweite Tierschau

Sinn und Ziel

Es handelt sich dabei wieder um eine wipptalweite Tierschau, bei der die schönsten Tiere der Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Grauvieh, Holstein und Tuxer, Bergschafe, gemsfarbige Gebirgsziege, Pfauenziege, strahlenziege Haflinger und Noriker präsentiert werden. Veranstaltet wird das "Wipptal-Classic" vom gleichnamigen Verein, der Züchtergemeinschaft im Wipptal, durchgeführt."In einer Zeit, in der die Landwirtschaft sehr stark von öffentlichen Geldern gefördert wird, ist es uns sehr wichtig zu zeigen, dass die Wipptaler Landwirtschaft in ihrer traditionellen Art auch in schwierigen Zeiten noch lebt", sagt Lukas Peer, Obmann des Wipptal Classic. "Wir wollen, dass die Bauern ihr Zuchtvieh präsentieren und damit Werbung für eine gelebte Landwirtschaft machen." Außerdem brächten Viehschauen im Allgemeinen Motivation in die Züchterställe: "Besonders die Jugend lässt sich für eine Viehschau, wie die der Wipptal Classic, begeistern", so der Verein.