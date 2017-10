"Essen auf Rädern" sucht Verstärkung im Wipptal

19.10.2017, 10:23 Uhr

Nicht jeder kann sich selbst regelmäßig mit einer warmen Mahlzeit versorgen.

Sinnvolles Engagement

WIPPTAL (tk). Warme Mahlzeiten schmackhaft zubereitet - wer will darauf schon gerne verzichten? Die täglichen Mahlzeiten spielen auch eine große Rolle, wenn darum geht, das körperliche und seelische Wohlbefinden zu sichern. Einkaufen und die Zubereitung von Speisen kann mit zunehmenden Alter jedoch beschwerlich werden, womit zugleich auch oft gesundheitliche Einschränkungen und Verlust von Lebensqualität verbunden sind.Das österreichische Rote Kreuz und die Sozialsprengel der jeweiligen Gemeinden ermöglichen es, mit "Essen auf Rädern" ein dreigängiges Mittagsmenü in den eigenen vier Wänden zu genießen. Die Auslieferung übernehmen hauptsächlich Pensionisten. Sie sind zudem auch oft der einzige Kontakt zur "Außenwelt" und können mit einem kurzen "Ratscher" viel bewirken. Das Team der Ortsstelle Wipptal in Steinach ist für den Service nun auf der Suche nach Verstärkung.* Zustellung einer Mahlzeit an die Essensbezieher* Agieren als soziale Kontaktperson im Rahmen der Essenszustellung* Beobachtung des Umfeldes des Essensbeziehers* Im Bedarfsfall Verständigung von Pflege- und Notdiensten* Zeitaufwand: Ein paar Stunden ein- bis zweimal pro Woche - variabel* Führerschein Klasse B* Pünktlichkeit* Verlässlichkeit* Gewissenhaftes ArbeitenIn der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Innsbruck Land in Schönberg unter der Telefonnummer 057 144 2022.