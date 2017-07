Film ab in „unserem Kino“

18.07.2017, 17:13 Uhr

Stubaier Filmfreunde dürfen sich freuen: Anfang der Woche öffnete das altehrwürdige Fulpmer Kino nach langer Pause wieder seine Pforten! Den Sommer über gibt es täglich drei Vorstellungen.

Die Schlümpfe, Baywatch und Pirates of the Caribbean

Retro-Charme

Familienerbe bewahren

Landkino, kein Multiplexx

FULPMES (tk). Schnell ging es die Runde, dass sich im Fulpmer Kino – dem ältesten noch existierenden Kino in Tirol – wieder was tut. Erstaunen und Begeisterung machten sich breit, denn damit hat wohl niemand mehr gerechnet. Spätestens aber, seit es die kursierenden Flyer schwarz auf bunt bezeugen ist klar, den Räumlichkeiten wird noch einmal Leben eingehaucht. Verantwortlich dafür ist der langjährige Betreiber Heinrich alias Heini Meindlhumer selbst.Den Auftakt machten die Schlümpfe. „11 Besucher sind zur ersten Vorstellung gekommen“, freut sich Heini und verabschiedet das junge, zufriedene Publikum. Damit ist die neue Fulpmer Kino-Ära eingeläutet. Oder etwas nostalgischer ausgedrückt wieder belebt, denn immerhin haben die Stubaier Lichtspiele schon beinahe 100 Jahre auf den Sitzreihen. Das Kino wurde 1920 erbaut, zu einer Zeit, als noch die Stummfilme regierten. Viele Jahrzehnte war es eine Institution für die Bevölkerung des Tales und natürlich auch die Touristen. Sie alle kamen in Scharen und anfangs oft noch zu Fuß aus den benachbarten Dörfern. Vor der Kassa bildeten sich lange Schlangen. 1954 wurde mit 32.562 Besuchern der absolute Rekord erzielt. Damals störte es nicht weiter, wenn einmal der Vorhang nicht sofort aufging, der Film riss oder der Streifen aufgrund des oftmaligen Abspulens „verregnet“ war.Irgendwie ist es also wirklich „unser Kino“, weil es ganz einfach für Generationen von Stubaiern mit aufregenden Erinnerungen verbunden ist. Darum hat Heini diesen Schriftzug auch in Retroschrift über der Eingangstüre anbringen lassen. Retro deswegen, weil der Stil ja zum Kino an sich passen soll. Das ist nämlich inzwischen doch ein wenig in die Jahre gekommen. Wobei die orangen Hochpolsterstühle - 1978 waren es die ersten ihrer Art im Land! - und der ganz in blau ausgemalte Saal durchaus angenehmen Charme versprühen. Auch am Süßwarenstand ist quasi alles wie früher: „Manner Schnitten und Gummibärchen waren schon immer die Renner“, weiß Heini und zeigt auf die jeweiligen Packungen. Nur die Technik in Kassahäuschen und Vorführraum ist heute digital und topmodern.Bald beginnt Baywatch. Die ersten Besucherinnen kaufen Karten für die 5. Reihe. Das ist die beliebteste, weil sie gegenüber den vorderen leicht erhöht ist. Der Ticketpreis beträgt jedoch sowieso pauschal 10 Euro für Erwachsene und 7 für Kinder. Egal, auf welchem der 104 Plätze (mit enorm viel Beinfreiheit übrigens) man sitzen will. Später am Abend wird heute noch Pirates of the Caribbean über die neue, 7 x 2,5 m große Leinwand flimmern.Heinrich Meindlhumer gehört zu den alten Hasen in der Tiroler Kinolandschaft. Er hat etliche Kinos auf- und wieder zugesperrt. Obwohl bereits pensioniert, betreibt er noch das Kino im FMZ Imst und jetzt eben auch wieder das in Fulpmes. Warum? „Weil sich manches zum Positiven entwickelt hat. Vor allem ist die Filmbelieferung durch die Verleihfirmen unkomplizierter geworden und ich kann Synergien mit Imst nützen“, erklärt er, dass 2009 bei Weitem nicht nur wirtschaftliche Gründe zum vorläufigen Aus des Betriebs führten. Einbrüche erlitt das Kino auch schon vorher. Natürlich spielt daneben auch das Herzblut eine gewichtige Rolle. Im Fulpmer Kino ist Heini aufgewachsen und hat seinem Großvater als Bub gerne über die Schulter geschaut. Er will das Familienerbe bewahren. Ja und dann sieht er doch auch Potenzial. Die Resonanz aus der Bevölkerung gibt ihm recht, glaubt er: „Die war durch und durch positiv. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Leute nicht nur reden, sondern auch wirklich kommen.“Vorerst stehen Einheimischen und Touristen nun erst einmal dreimal täglich – jeweils um 15 Uhr, um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr die Kinotüren offen. Die Homepage ist leider noch in Arbeit, das genaue Programm muss daher vorläufig den im Stubaital verteilten Flyern und Plakaten entnommen werden. Gespielt wird jedenfalls jeder relevante Film, allerdings erfolgt der Start erst in der vierten Woche nach der offiziellen Premiere. Das hat gestalterische (Aufführungstermine) Vorteile. Was nach dem Sommer passiert, wird sich weisen. Um den Betrieb dauerhaft gewährleisten zu können, müsste das Kino unbedingt wärmetechnisch und längerfristig auch weiterführend saniert werden. Eine finanzielle Beteiligung des FMZ ist denkbar. Heini jedenfalls ist zuversichtlich, dass „unser Kino“ 2020 seinen 100. Geburtstag feiert.