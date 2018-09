Flüchtlingsunterkunft in Fulpmes wird geschlossen

08.09.2018, 12:00 Uhr

"Einrichtungen für UMF wird geschlossen"

Dank seitens der TSD

Im Schreiben, das die TSD an Bürgermeister Robert Denifl richtete, heißt es: "Bereits 2017 hat sich eine deutlich geringere Anzahl an schutzsuchenden unbegleiteten Minderjährigen abgezeichnet. In diesem Jahr sind diese Zahlen neuerlich weiter gesunken und hat so zu einer Überkapazität an UMF Plätzen in Tirol geführt." Im Sinne einer Strukturanpassung beschlossen die TSD deshalb, die Einrichtungen für UMF gänzlich zu schließen – also auch die Unterkunft in Fulpmes, und zwar mit 31.10.2018.Die Flüchtlinge, die in Fulpmes noch bis Ende Oktober untergebracht sind, sollen nun laut TSD in Partnerorganisationen, wie beispielsweise dem Jugendrotkreuz, dem Verein menschen.leben und dem SOS-Kinderdorf, oder auch in den noch bestehenden Einrichtungen für UMF in Kufstein oder Scharnitz eine neue Heimat finden. "Jugendliche, welche knapp vor ihrem 18. Geburtstag sind, werden, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, in der Nähe ihres Lehrbetriebs, in einem Dienstzimmer oder einem SchülerInnenheim untergebracht", heißt es seitens der TSD.Was mit dem Hotel Holzmeister nun passieren soll, ist laut Bürgermeister Robert Denifl noch nicht klar.Die TSD bedanken sich in ihrem Schreiben für die Hilfe und Unterstützung seitens der Gemeinde bei der Aufnahme sowie während des gesamten Betriebes der Grundversorgungseinrichtung in Fulpmes.