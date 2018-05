Forderung nach Lärmschutz im Wipptal

03.05.2018, 17:18 Uhr

Aufgrund des stark zugenommenen Lkw- und Zugverkehrs im Wipptal in den vergangenen Jahren fordern die Gemeinden nun Lärmschutz.

"Es ist Schluss!"

WIPPTAL (kr). Mehr Lkw- und Zugverkehr – mehr Lärm. In den vergangenen Jahren war das eine konstante Entwicklung im Wipptal. Nun wollen die Bürgermeister der Gemeinden Pfons, Matrei, Mühlbachl und Navis dem mit einer Petition entgegenwirken: Die "Petition zum Lückenschluss im Tiroler Wipptal" wurde an Nationalrat Hermann Gahr übergeben.„Für uns ist nun endgültig ein Punkt erreicht, an dem es so nicht mehr weitergeht“, bringt es der Pfoner Bürgermeister Alexander Woertz auf den Punkt. 2,25 Millionen Lkw, welche jährlich den Brenner passieren und Steigerungsraten des Schwerverkehrs von 8 Prozent im Jahr 2017 veranlassten die Bürgermeister des Wipptales zu einer Petition, um den Auswirkungen des Verkehrs Einhalt zu gebieten. „Es existiert natürlich bereits ein Lärmschutz an der Autobahn und an den Bahngleisen, dieser ist allerdings lückenhaft. So sind viele Bereiche unserer Gemeindegebiete von den Lärmemissionen nicht geschützt. Hier müssen dringend Maßnahmen gesetzt werden!“, erklärt der Bürgermeister von Mühlbachl und Planungsverbandsobmann des Wipptals, Alfons Rastner.Laut einer Lärmuntersuchung, die von der ASFINAG im Jahr 2014 durchgeführt wurde, beträgt die Schallbelastung 49,5 dB – der Grenzwert dafür, dass von ASFINAG und ÖBB Maßnahmen zur Verringerung der Lärmemissionen getroffen werden müssen, liegt bei 50 dB. Die Gemeinden müssten also selbst die Kosten für die Lärmschutzmaßnahmen tragen. NR Hermann Gahr: "Diese veralteten und lückenhaften Lärmschutzwände im Bereich der Autobahn und Bahngleise können ihren eigentlichen Nutzen nicht mehr erfüllen, daher besteht hier ein dringender Handlungsbedarf!" Deshalb werde er die Petition im Petitionsausschuss des Parlamentes einbringen und alle Hebel in Bewegung setzen, damit ASFINAG und ÖBB die geforderten Maßnahmen umsetzen, so Gahr weiter.

Drei Forderungen

Vollständiger Lückenschluss der bereits bestehenden Lärmschutzwände im Bereich km 16,4 bis km 17,9

Verlängerung der Lärmschutzwände bis zum Ende der Mützener Brücke

Verlängerung der Lärmschutzwand der Bahnstrecke von Steinach nach Matrei bis zur Ortseinfahrt Matrei

Die „Petition zum Lückenschluss des Lärmschutzes im Bereich der Autobahn, sowie im Bereich der Bahngleise im Tiroler Wipptal“ enthält drei wesentliche Forderungen:Ihr beigelegt ist ein Beschluss aller Verbandsgemeinden des Planungsverbandes Wipptal, dass die geforderten Maßnahmen unterstützt werden. Somit tritt das Wipptal geschlossen auf, um hier eine Verringerung der Lärmemissionen zu erreichen und die Lebensqualität der BewohnerInnen des Wipptales auch in Zukunft zu sichern, sowie Gesundheitsschäden zu verhindern.