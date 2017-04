Franz und der Schlepplift Kreuzjoch: Eine Ära geht zu Ende

01.05.2017, 07:00 Uhr

Von 1977 bis 2017 war Franz Gröber beim Schlepplift Kreuzjoch beschäftigt – jetzt geht eine Ära zu Ende.

Der "Kuppellift"

FULPMES. Vor kurzem fiel die Entscheidung, dass der Kreuzjoch-Schlepplift im Skigebiet Schlick 2000 durch die Panoramabahn des Patscherkofels ersetzt wird. Der alte Schlepplift wird folglich abgebaut – einer, der von Anfang an dabei war, ist der Stubaier Liftbedienstete Franz Gröber.Als im Jahre 1977 die Entscheidung fiel, für eine bessere Verbindung an die Bergstation einen Schlepplift zu errichten, war für den Liftbediensteten Franz, der damals am Schlepplift Schlickerboden arbeitete, eines klar: „Den Lift nehm‘ ich!“Heute, 40 Jahre später, soll der Kreuzjoch-Schlepplift durch einen komfortableren Sessellift ersetzt werden. Bei einer letzten Fahrt am 21. April 2017 inklusive Verabschiedung durch den geschäftsführenden Vorstand Martin Pittl sowie Familie und Kollegen erinnert man sich gerne an zahlreiche Anekdoten aus langer Dienstzeit zurück. Auch die Tatsache, dass Franz am Lift vor langer Zeit seine Frau kennenlernte und er seitdem liebevoll „Kuppellift“ genannt wird, bleibt wohl etwas Besonderes.

In und außer Betrieb

Doch keine Sorge, Franz wird uns als geschätzter Mitarbeiter auch weiterhin erhalten bleiben. Wo man ihn im Skizentrum Schlick 2000 dann finden wird, wird sich noch zeigen. Martin Pittl betont abschließend: "Franz hat es als sozusagen "hartnäckiger" Mitarbeiter geschafft, den Lift nicht nur mit aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, sondern auch außer Betrieb zu nehmen." Das ist wahrlich eine reife Leistung!