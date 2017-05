Frühjahrskonzert der MK Ellbögen: "Frühlingssturmtreiben"

06.05.2017, 23:32 Uhr

Im Zuge des Konzertes wurden auch die acht neuen Mitglieder der Musikkapelle offiziell willkommen geheißen. Außerdem gab es natürlich auch Ehrungen: Die Verdienstmedaille in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde an Gerhard Eller, Alois Gatt und Franz Gatt vergeben. Das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber bekam Anna Eller und das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze bekamen David Auer, Florian Auer, Sophia Bleicher und Alexandra Reimair.

Bezirksmusikfest im Juli

Die Musikkapelle Ellbögen wird heuer das große Bezirksmusikfest des Musikbezirkes Stubai-Wipptal ausrichten. Dieses wird von 7. bis 9. Juli stattfinden. Von Freitag bis Sonntag wird dabei alles im Zeichen der Blasmusik stehen.