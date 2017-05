Fulpmes in Feuer und Eis

03.05.2017, 14:50 Uhr

Musikkapelle Fulpmes vertonte die Heimat, ließ die Feuerwehr anrücken und begeisterte so zahlreiche Konzertbesucher.

FULPMES. Unter dem Titel "Feuer und Eis - ein Konzert für unsere Heimat" wurde Fulpmes und das Stubaital von der Musikkapelle Fulpmes, unter der organisatorischen Leitung von Obmann Karl Penz, musikalisch dargestellt - vom traditionellen Schmiedewesen bis hin zu den Gletscherlandschaften fanden alle Stubaier Besonderheiten ihren Platz.Hinter dem kreativen Programm der MK Fulpmes steckt seit nunmehr 18 Jahren Kapellmeister Norbert Pittl. Seit langem sorgt er für abwechslungsreiche Frühhjahrskonzerte in Fulpmes, oftmals auch mit musikalischen Gäste.Heuer waren unter anderem die "Feuerwerksmusik" von Georg Friedrich Händel, "Chariots of Fire" und die Feuerfest-Polka musikalische Leckerbissen. Während der Stücke wurden zusammengestellte Bilder von Walter Mayerhofer präsentiert, so wurde beispielsweise beim eigens für die MK Fulpmes komponierten "Tanz der Schmiede" das Schmiedehandwerk von früher und heute gezeigt.Eine besondere Überraschung war eine Showeinlage der Feuerwehr Fulpmes bei der Filmmusik zu "Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen".Den Abschluss des gut besuchten Konzertes machte eine Eigenkomposition von Norbert Pittl. In seinem Marsch "Fulpmes VEREINt" verarbeitete er das berühmte "Stubaier Liad" und widmete ihn der Gemeinde Fulpmes und all ihren Vereinen - besonders der Musikkapelle.Der Einladung sind viele Ehrengäste, Fulpmer Vereinsfunktionäre und treue Zuhörer gefolgt. Zur Stimmung trugen Bilder des Künstlers Johannes Maria Pittl, selbst Musikant bei der MK Fulpmes, passend zum Thema "Feuer und Eis" bei.