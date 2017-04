Gasthof Handl als Traditionsbetrieb geehrt

21.04.2017, 19:06 Uhr

In fünfter Generation

Dank an Unternehmen

Bereits die fünfte Generation der Familie Handl ist im Hotel Gasthof Handl in Schönberg im Stubaital am Werk. Im Jahr 1887 erwarb Jakob Steixner das Haus, das als Bauerngasthof und Dorfwirtshaus Kartenrunden und Stammtische beherbergte und wo auch der Holz- und Viehhandel seinen Mittelpunkt hatte. Der Hausname „Handl“ bezieht sich noch heute auf den Handel von Gütern aller Art. Hermann und Agnes Steixner traten 1979 in den Familienbetrieb ein und erfüllten die Aufgabe als Nahversorger für Familienfeste, Vereinstreffen und Musikantenhoangart. Zum heurigen 130-Jahr-Jubiläum übernimmt Johannes Steixner die Leitung.„Mit diesem Galaabend sagen wir allen Persönlichkeiten, die hinter den Traditionsunternehmen stehen, ein herzliches Dankeschön – für ihren Einsatz, die Sicherung von Arbeitsplätzen, die regionale Versorgung der Bevölkerung und der Gäste sowie ihren Beitrag zum Funktionieren unseres Sozialsystems zum Wohle der Bevölkerung“, erklärte LH Günther Platter bei der Ehrung im Congress Igls.