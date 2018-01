AT

Matrei am Brenner

, Matrei am Brenner AT

Gasthof Lamm , Matrei am Brenner AT

„Gmiatlich & Fein“

unter diesem Motto musizieren am Donnerstag, den 01. Februar die Inntaler/Bläser, die Sunnseitigen, Manfred und Anna Lena Larcher sowie Anna Lena als Harfensolistin beim 10. Musikantenhoangart im Gasthof Lamm in Matrei am Brenner.

Nach dem offiziellen Teil sind alle Volksmusikanten mit ihren Instrumenten herzlich zum gemütlichen, gemeinsamen Ausklang erwünscht.



Beginn: 20:00 Uhr

Ausklang ab ca. 21:30 Uhr

Eintritt frei



Tischreservierungen frühzeitig unter 05273 6221 erbeten.