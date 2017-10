Im Krankenhaus ist Chaos garantiert!

07.10.2017, 11:00 Uhr

Barbara Ranalter ist die Spielleiterin des Stückes und hat in zahlreichen Proben das schnelle Stück mit den Neustifter SchauspielerInnen einstudiert – sie betont: "Ich freue mich wirklich sehr, dass die Premiere so gut verlaufen ist und so viele Besucher gekommen sind!"

Zum Inhalt

Weitere Termine

Oberarzt Dr. Mortimore wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Eine verflossene Liebschaft, eine unwissende Ehefrau und ein bis dato unbekannter Sohn auf der Suche nach seinem Erzeuger, verwandeln das Krankenhaus in ein Irrenhaus. Ein irritierter Polizist, ahnungslose Klinik-Kollegen und ein etwas besonderer Patient machen das Chaos perfekt.Die Darsteller fallen von einer Notlüge in die nächste, irrwitzige Turbulenzen jagen in atemberaubendem Tempo über die Bühne. So wird ein ehrbares Hospital zum gnadenlos komischen Tollhaus der Verrücktheiten.Die Komödie wird noch an folgenden Abenden aufgeführt: 13., 20., 25., 27. und 31. Oktober jeweils um 20 Uhr. Am 15. und 22. Oktober findet jeweils eine Nachmittagsvorstellung um 17 Uhr statt.Karten gibt es bei Bernd Gleirscher (Junge Mode Gleirscher) am Dorfplatz in Neustift.