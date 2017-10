Kinderbetreuung Wipptal wird Thema im Landtag

03.10.2017, 18:45 Uhr

In der schriftlichen Anfrage werden nun unter anderem die Fragen "Ist Ihnen bekannt, dass es im Wipptal für Schulkinder in den Ferien nur in Ausnahmefälleneine Kinderbetreuung gibt, die von den Gemeinden bereitgestellt wird?", "Warum ist es im Wipptal nicht möglich, eine Ferienbetreuung für Schulkinder durch dieöffentliche Hand einzurichten?" oder "Welche konkreten Schritte werden Sie als zuständige Landesrätin setzen, damit es spätestensim Sommer 2018 eine Ferienbetreuung für Schulkinder im Wipptal geben wird?" gestellt.LA Haselwanter-Schneider betont: "Ich unterstütze das Anliegen der Wipptaler Familien für eine ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung im Wipptal voll und ganz. Eine gut ausgebaute, qualitätsvolle Kinderbetreuung ist kein Luxus, sondern ein Standortvorteil für eine Gemeinde."