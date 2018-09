kleines YAM FESTIVAL in der Schutzengelkirche

23.09.2018, 20:12 Uhr

Tanzend und singend brachte der "Yam-König" Emmanul, in seiner tollen, strahlend blauen Tracht einen Korb voll Yam- Ernte als Dank zum Altar. Dort erwarteten ihn der Priester und breitete seine Hände zu einem langen Segen über ihn und seine Familie aus. Die bunte Schar der afrikanischen Gemeinde feierte zum Abschluss der Heiligen Messe am 23. 9. 2019 mit anschließender Agape.

IGBO NEW YAM FESTIVAL “IRI JI OHUU”

Das Traditionelle Afrikanische Erntedankfest

Die Yamwurzel /Süßkartoffel, hat in Nigeria eine große Bedeutung und stellt ein Grundnahrungsmittel dar. Yam gilt in Nigeria als "die Hoffnung" für den landwirschaftlichen Export. Dafür wurde 2017 ein eigenes Regierungsprogramm entwickelt. Jährlich feiert man, ähnlich wie bei uns ein Erntedankfest.

Die Homilie hielt P. Dieudonné Mbiribindi SJ aus Kongo. Er macht sein Doktorat in Philosophie im Canisianum.

Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus - Mk 9,30-37.



Die Kernaussage ist wohl: Wir sind alle Brüder und Schwestern. Auf Augenhöhe. So miteinander umzugehen, fördert ein friedliches Miteinander.





Der afrikanische Gottesdienst findet jeden Sonntag um 11 Uhr in der Schutzengelkirche Pfarre Neu-Pradl, Gumppstrasse 67, 6020 Innsbruck. statt. Immer wieder kommen Leute zum ersten Mal, wie auch heute: "Einfach toll. Mir gefällt es, das Bewegung ist. Getanzt wird, die Kinder sich rühren dürfen!" (Mutter C: mit Tochter)In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen.Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen.Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen:Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.