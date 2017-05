Modernster Spar Tirols hat in Steinach eröffnet

11.05.2017, 10:53 Uhr

Stubai und Wipptal starker SPAR-StandortDas Stubai und Wipptal ist mit 13 Standorten eines der stärksten Gebiete von SPAR. „SPAR investiert kräftig weiter in die Modernisierung und den Ausbau unserer Tiroler Standorte. In Steinach sind wir durch die engagierte und stark mit dem Ort verwurzelte Kaufmannsfamilie Reinisch seit 1972 vertreten. Gemeinsam gehen wir jetzt den nächsten Schritt“, freut sich Christof Rissbacher, Geschäftsführer für Tirol und Salzburg. Dieser wurde in sieben Monaten Bauzeit direkt beim Kreisverkehr an der nördlichen Ortseinfahrt errichtet.

Mehr Platz und Auswahl

Verlängerte Öffnungszeiten

5.000 Euro für Wipptalfonds

„Mit dem neuen Filialkonzept zählen wir zu den modernsten SPAR-Supermärkten in Österreich. Für unsere Kunden bedeutet das noch mehr Platz und Auswahl beim Einkaufen“, erklärt Kaufmann Christoph Reinisch.Insgesamt stehen über 9.000 verschiedene Artikel auf einer Verkaufsfläche von 580 Quadratmetern zur Auswahl. Das Brot kommt täglich frisch von der Bäckerei Schaffenrath im Ort. Zusätzlich wird in der hauseigenen Backstation mehrmals am Tag aufgebacken. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an regionalen Qualitätsprodukten.Insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind im neuen Sparmarkt verdoppelt. Kaufmann Christoph Reinisch: "Wir haben unsere Mitarbeiteranzahl verdoppelt." Als ausschlaggebenen Punkt, zum neuen Standort beim Kreisverkehr in Steinach zu wechseln, sieht Kaufmann Christoph Reinisch die 35 Gratis-Parkplätze, die unmittelbar vor dem Supermarkt zur Verfügung stehen.Außerdem wurde ein Scheck für die Caritas übergeben. Den Betrag von 2.500 Euro hat die Raiffeisenkasse Wipptal verdoppelt - so kam die stolze Summe von 5.000 Euro für den Wipptalfonds zustande.