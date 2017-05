Neue Dressen für den LC basecamp Wipptal

13.05.2017, 07:30 Uhr

In der heurigen Laufsaison konnte der Verein schon tolle Ergebnisse erzielen: So liefen Kordula Stöckl und Viktoria Pranger beim Vienna City Marathon unter die top Läufer Österreichs! Auch beim Innsbrucker Stadtlauf am 21. Mai wird eine große Anzahl von Vereinsmitgliedern an den Start gehen.