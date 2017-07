NEXT: "Es bewegt sich was im Wipptal!"

17.07.2017, 17:35 Uhr

"Wir sind stolz sagen zu können, dass sich etwas tut im Wipptal. Die Befragung hat ergeben, Jugendlich brauchen am Wochenende die Anbindung nach Innsbruck. Der VVT wurde aktiv und ein Nachtbus wird eingeführt. Ein riesen Erfolg für uns.", so das NEXT-Team rund um die Obleute Patrick Geir, Victoria Hörtnagl, Christina Grünerbl und Lukas Heidegger."Wir finden es einfach toll, wie viel Jugendliche sich im Ideenprozess eingebunden haben", so Sarah Aigner, Daniela Bischofer, Raphael Taxer, Klemens Hörtnagl und Martin Kalschschmid.Und jetzt geht es weiter: Geplant sind Konzepte für Räumlichkeiten für Start-Up-Unternehmen, Outdoorsportgeräte entlang des Radweges, Mitfahrbänke für Fahrgemeinschaften sowie ein Girlsday zur Sensibilisierung für Berufe für Frauen im Wipptal.