ÖVP im Wipptal & Stubai stark

16.10.2017, 17:37 Uhr

Zu den Wahlgewinnern im Gebiet zählen die ÖVP und die FPÖ. Grüne mussten starkes Minus einstecken.

Ergebnisse im Stubaital

GEBIET (kr). Das Stubai- und Wipptal hat gewählt! Und die Wahlergebnisse im Gebiet orientieren sich stark am Landestrend. Die FPÖ konnte in allen Gemeinden stark zulegen, die Grünen verlieren teilweise über 10 Prozent. Die ÖVP ist in allen 18 Gemeinden des Stubai- und Wipptales stimmenstärkste Partei.Die ÖVP konnte in allen Stubaier Gemeinden zulegen – in Schönberg ist es sogar ein sattes Plus von sieben Prozent. Auch die SPÖ konnte in den Stubaier Gemeinden ein Plus verzeichnen. Am stärksten haben die Sozialdemokraten in Mieders mit + 6,86 % zugelegt. Ebenfalls zu den Gewinnern der Wahl im Stubaital zählt die FPÖ – sie konnte zwischen 6,5 % (Fulpmes) und 11 % (Schönberg) zulegen. Die Neos blieben stabil und konnten teilweise zulegen. In Mieders haben die Neos ihr stärkstes Ergebnis im Wipptal und Stubai einfahren können: Die Partei kommt auf 6,96 Prozent.Verloren haben hingegen die Grünen: Sie verzeichnen Verluste von rund 10 bis 11 Prozent in allen Stubaier Gemeinden. In Schönberg mussten die Grünen mit einem Minus von 11,76 % den größten Verlust im Stubai verzeichnen.Die Liste Pilz kommt in den Stubaier Gemeinden auf Ergebnisse zwischen 2,51 % (Mieders) und 3,68 % (Schönberg).

Ergebnisse im Wipptal

Wechsel in Matrei

Im Wipptal hat die SPÖ teilweise ein leichtes Plus, teilweise ein leichtes Minus verzeichnen können. In Ellbögen blieben die Stimmen im Vergleich zur letzten NR-Wahl mit einem Minus von 0,3 % nahezu gleich. Die meisten Stimmen bekam die SPÖ in Matrei, wo sie auf 30,15 % kommt, am schwächsten ist sie in Gschnitz mit nur 11,98 %.Die ÖVP konnte auch im Wipptal kräftig Stimmen dazuzählen. In Gschnitz ist es ein Plus von 6,4 %, in Navis ein Plus von 3,4 % und in Ellbögen ein Plus von 4 %. Die ÖVP war im Stubai und Wipptal am stärksten in Schmirn, wo sie auf ganze 58,90 % kommt. Am schwächsten war die ÖVP in Matrei, wo sie auf 33,78 % kommt, aber einPlus von 6,9 % verzeichnen kann. Die FPÖ konnte die Wähler im Wipptal stark überzeugen. So verzeichnen die Freiheitlichen ein Plus in Gries von 9,84 % – damit ist die FPÖ von allen Gemeinden im Stubai und Wipptal am stärksten und kommt auf 34,92 %. Am stärksten zulegen konnten die Freiheitlichen in Obernberg mit einem Plus von 12,79 %.Zu den Verlierern zählen wie auch schon auf Landes- und Bezirksebene die Grünen. Sie mussten auch im Wipptal ein Minus bei den meisten Gemeinden einstecken. Das beste Ergebnis für die Grünen gibt es in Patsch mit 5,14 %, in Schmirn wählten nur 3 Bürger die Grünen – das sind nur 0,53 %.Die Liste Pilz kommt im Wipptal zwischen 0,46 (Obernberg) und 7,62 Prozent in Patsch, wo das beste Ergebnis für das Stubai und Wipptal eingefahren werden konnte.In der Gemeinde Matrei, in der die SPÖ immer sehr stark war, wurden die Sozialdemokraten von der ÖVP überholt. Die ÖVP ist nun mit 33,8 % stimmenstärkste Partei. Bei der NR Wahl 2013 kam die ÖVP auf 26,9 %. Die SPÖ kommt in Matrei jetzt auf 30,15 % – das sind 2,32 % weniger als bei der NR Wahl 2013.