Schwerer Unfall bei Mautstelle Schönberg: Lenkerin reanimiert

10.09.2018, 09:49 Uhr

Der Verletzungsgrad der Frau ist derzeit noch nicht bekannt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in den Schockraum der Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Der Zweitbeteiligte Lenker erlitt offensichtlich eine Verletzung am rechten Fußgelenk und wurde ebenfalls mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte beim 37-jährigen österreichischen Unfalllenker beim Alkotest kein gültiges Messergebnis erzielt werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die A-13, Richtungsfahrbahn Norden, war aufgrund des Unfalles 55 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.