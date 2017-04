24.04.2017, 11:40 Uhr

Über 2000 Jugendliche aus ganz Tirol beteiligen sich derzeit an der groß angelegten Flurreinigungsaktion der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend (TJB/LJ) und der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM).

STEINACH (kr). Die diesjährige Frühjahrsaktion der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend steht ganz im Zeichen der Säuberung von Wiesen, Wegen, Feldern und Wäldern. Unter dem Motto „Sei kein Schwein, nimm’s mit heim!“ sammeln junge Menschen aus 108 Ortsgruppen in ihren Heimatgemeinden den Müll ein. „Es geht uns in erster Linie um die Bewusstseinsbildung. Deswegen konnten unsere Ortsgruppen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Mülltonnen nach ihrem Geschmack gestalten", so Landesleiterin Martina Brunner.In der Gemeinde Steinach präsentierten die Ortsleiterin der JB/LJ, Manuela Lindner und ihre Stellvertreterin, Karoline Penz, eine sehr kreative Skulptur: „Der sorgsame Umgang mit unserer Welt betrifft nicht nur uns in Steinach, sondern alle Menschen weltweit. Deswegen war es uns auch so wichtig beim Projekt dabei zu sein“, so die jungen Frauen.„Viele Menschen unterschätzen die direkten Auswirkungen der Müllentsorgung auf Feldern und Wiesen. Wenn Tiere die Abfälle zu spät erkennen und mit dem Gras mitfressen kann das mitunter tödlich enden“, schließt Landesobmann Stefan Egerbacher ab.Die kreativsten drei Projekte werden bei einem Online-Voting ermittelt und werden ausgezeichnet.