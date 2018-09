Sicherheits-Schulstartpaket für Erstklässler

24.09.2018, 14:20 Uhr

Alle Taferlklassler in Tirol werden heuer erstmals mit einem Sicherheitspaket ausgestattet.

Beitrag zur Unfallvermeidung

SCHÖNBERG (kr). Rund 7.700 Kinder sind heuer in die erste Klasse Volksschule eingeschult. Viele von ihnen gehen zu Fuß in die Schule – und etwas, was dabei besonders wichtig ist, ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Am Montag präsentierten LH Günther Platter, AUVA-Direktor-Stv. Reinhard Schuller und Verein-Sicheres-Tirol-Präsident Karl Mark das landesweite Schulstartpaket des Vereins Sicheres Tirol in der Volksschule Schönberg.Landeshauptmann Günther Platter betonte bei der Übergabe der Pakete an die SchülerInnen: „Es ist nie zu früh, Kinder und Jugendliche für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Mit dem neuen kostenlosen Schulstartpaket bestehend aus reflektierendem Turnbeutel, Sicherheitsweste und weiteren Sicherheitsmaterialien wird ein wichtiger Beitrag zur Unfallvermeidung geleistet."Diese landesweite Sicherheitsinitiative für Tirols Schulkinder wäre ohne Kooperationspartner nicht möglich. Hauptsponsor dieser Aktion ist neben dem Land Tirol die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA). Die AUVA ist die gesetzlich zuständige Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler – Direktor-Stv. Reinhard Schuller: „Je früher man mit der Präventionsarbeit anfängt, umso wirkungsvoller ist es. Die AUVA führt professionelle Präventionsaktionen an Schulen durch, bei denen die Kinder und Jugendlichen über einen altersadäquaten Ansatz grundlegende Erfahrungen machen können. “

Großes Thema Sicherheitsprävention

Vereinspräsident Karl Mark, der Initiator dieses Pilotprojekts für mehr Sicherheit an Tirols Schulen, über die Bedeutung dieser Maßnahme: „2017 ereigneten sich 3.450 Schulunfälle im Bundesland Tirol. Davon waren 90 Ereignisse sogenannte Wegunfälle (41 Volksschulen, 20 NMS), das sind Unfälle die sich auf dem Weg zur Schule oder am Nachhauseweg ereigneten. Das zeigt, dass die Sicherheits-Prävention ein großes Thema im Schulbereich ist, denn jeder Unfall ist einer zu viel.“Seit 2006 verteilt der Verein Sicheres Tirol reflektierende Kindersicherheitswesten und kindgerechte Verkehrsinformationsbüchlein an Volkschulkinder. Aufgrund der finanziellen Unterstützung durch die AUVA sei es dem Verein Sicheres Tirol erstmals heuer gelungen, wirklich jedem Erstklässler in Tirol ein sogenanntes Sicherheits-Schulstartpaket zur Verfügung zu stellen, erklärt Karl Mark: „Mit der Übergabe dieser Sicherheitswesen lernen die Kinder sich im Straßenverkehr sichtbar zu machen. Das ist gerade in den kommenden, dunklen Herbst- und Wintermonaten besonders wichtig."