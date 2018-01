04.01.2018, 16:01 Uhr

Selbsthilfegruppe "SOWIEDU" in Innsbruck. Nach einem kulinarischenGaumenschmaus im Bierstindl waren alle Ausflugsteilnehmer vom Bowling begeistert und haben sich so richtig ausgepowert. Anschließend ließ man es bei einem gemütlichen"Ratscher" in einer Matreier Konditorei ausklingen. "Vielen herzlichen Dankdem Lion Club für die Finanzierung des tollen Tages!", heißt es seitens der Selbsthilfegruppe "SOWIEDU".