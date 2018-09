Start der Herbstserie der Schutzgebiete: Das perfekte Recycling-System Wald

07.09.2018, 10:21 Uhr

Schutzgebietsbetreuerin Kathrin Herzer informiert wieder mit allerhand Wissenswertem rund um das Thema Natur.

Das perfekte Recycling-System Wald

WIPPTAL. Im Oktober wird in der Gemeinde Trins das vierte Schutzgebiets-Konzert stattfinden. Die Veranstaltung dreht sich dieses Mal rund um das Thema „Wald“. Im Vorfeld gibt die Schutzgebietsbetreuung „Stubaier Alpen“ Einblick in die Wunderwelt des Waldes.Der Wald ist ein eigenes Universum, das unzähligen Lebewesen einen Lebensraum bietet. Innerhalb dieses Systems stellen etwa der Waldboden und jeder Baum wiederum eigene Welten dar, die ganz spezielle Bewohner beherbergen. Eine Schlüsselrolle im Wald spielen die Pilze, ohne die die heutige Pflanzenwelt nicht einen solchen Formen- und Artenreichtum hätte. Im Zusammenspiel mit allen Bewohnern – vom Bakterium und Pilz bis zum Hirsch und den Beutegreifern - geht im Wald nichts verloren. So bildet er ein perfekt funktionierendes Recycling-System. Im Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden werden Energie und Nährstoffe auf verschiedene Ebenen des Nahrungsnetzes weitergereicht. Ein stark vereinfachtes Beispiel von vielen möglichen wäre: im Boden leben Mikroben, Pilze und Würmer, die Laub, Nadeln und Reisig verarbeiten. Dadurch stellen sie nährstoffreichen Humus her. Pflanzen nehmen die Nährstoffe auf, treiben Blätter aus und produzieren Früchte. Diese werden etwa von Mäusen gefressen. Auf diese Mäuse macht ein Fuchs Jagd. Stirbt der Fuchs, wird sein Körper wiederum von Bakterien und Pilzen zersetzt, die wiederum Humus herstellen.Freitag, 12.10.2018; Gemeindesaal Trins; 20.00 UhrVon Kathrin Herzer