Stubai-Power für Formel 1

10.05.2017, 15:06 Uhr

Drei Stubaier sind mit der Firma Stark Services GmbH bei den Formel-1-Rennen in Europa hautnah dabei.

Europaweit unterwegs

STUBAI. Starke Motoren, schnelle Autos, lautes Motorengeheul und die besten Rennfahrer der Welt – das ist die Formel 1! Und genau dort mischen jetzt drei Männer aus dem Stubaital gehörig mit: Stefan Mukicz, Roman Niggas und Günter Chwojan sind mitten drin statt nur dabei.Bereits vor einigen Wochen ist die Formel-1-Saison 2017 mit den Rennen in Australien, China, Bahrain und Russland gestartet. Und jetzt geht's auch in Europa los, und zwar in Barcelona am 14. Mai. Hautnah dabei sein werden die Stubaier Stefan, Roman und Günter. Sie arbeiten für die Firma Stark Services GmbH, die für die Motorhomes – das sind sozusagen die "Rennquartiere" der Teams – von einigen Formel-11Teams zuständig sind.Bei allen Rennen in Europa sind die 19 Mitarbeiter der Firma, darunter auch die drei Stubaier, dafür zuständig, dass die Motorhomes rechtzeitig vor Ort aufgebaut werden.Siegfried Stark, Inhaber von Stark Services: "Als Verantwortliche für das Motorhome können wir unsere Fähigkeiten in der Planung und Realisierung der Europarennen unter Beweis stellen."

Sorgfältiges Arbeiten

Live dabei

Von Mai bis September sind Stefan, Günter und Roman europaweit mit ihren Lkws unterwegs und erleben die Formel-1-Szene hautnah mit.Eine große Herausforderung beim Transport der Motorhomes von einem Rennen zum nächsten ist, dass man sehr genau und sorgfältig arbeiten muss. Finden beispielsweise zwei Rennen an zwei direkt aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, dann heißt es anpacken: Abbauen, verstauen, weiterfahren, aufbauen, putzen – und schon startet das nächste Rennen.Trotz der Herausforderung, oder genau deshalb, sind die Stubaier mit vollem Herzblut dabei. Stefan Mukicz: "Ich war schon immer ein riesiger Formel-1-Fan. Dass ich jetzt bei den Rennen direkt dabei sein kann, ist einfach super." Auch Roman Niggas sagt: "Man kommt mit dem Lkw überall in Europa herum und sieht wahnsinnig viel. Das gefällt mir sehr gut." Für Stefan und Roman ist es heuer die zweite Saison. Günter Chwojan ist das erste Mal dabei: "Die Formel 1 ist ein riesiges Ereignis. Es ist einfach super, wenn man hautnah dabei sein und mitarbeiten kann!"