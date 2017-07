Verbauung als Millionenprojekt

19.07.2017, 09:30 Uhr

Vergangene Woche fand der Spatenstich für die Verbauung Schlickerbach, Halslbach und Kehlbach statt.

Verbauung verbessern

FULPMES/TELFES (kr). Um den Siedlungsraum der Gemeinden Fulpmes und Telfes zu schützen, werden der Schlickerbach, der Halslbach und der Kehlbach in den kommenden 10 Jahren verbaut. Die Bauarbeiten dafür sind in vollem Gange – vergangenen Dienstag fand die Spatenstichfeier für das Millionenprojekt statt: Die Kosten dafür belaufen sich auf ganze 10 Millionen Euro.Ziel des Bauvorhabens ist es, die bestehenden Verbauungen zu ergänzen bzw. wiederherzustellen, um den Schutz des dichten Siedlungskerns am Schwemmkegel des Schlickerbaches in Fulpmes und Telfes zu gewährleisten. Dazu werden im Bereich des Schlickerbaches, Halslbaches und Kehlbaches Sperrenstaffelungen errichtet und Sanierungen im Unterlauf durchgeführt. Außerdem soll die Fassungskubatur des Geschiebeablagerungsbeckens von 5.000 m³ auf 15.000 m³ erhöht werden.Da das Wetter es nicht anders zulässt (Schneeschmelze, Gewitter etc.), kann beim Schlickerbach nur für eine gewisse Zeit im Jahr gebaut werden. Deswegen dauert das Bauvorhaben rund zehn Jahre.

10 Millionen

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Verbauung auf rund 10 Millionen Euro – 57 Prozent übernimmt der Bund, 19 Prozent zahlt das Land Tirol und die Gemeinden Telfes und Fulpmes finanzieren jeweils 12 Prozent.Zum Spatenstich kamen LHStv. Josef Geisler, LA Florian Riedl, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Mittleres Inntal Josef Plank, Bgm. Georg Viertler, Bgm. Robert Denifl und zahlreiche weitere Vertreter der Gemeinden Fulpmes und Telfes.Die Bürgermeister Denifl und Viertler betonten, dass die Verbauung des Schlickerbaches ein Schlüsselprojekt sei, um die Sicherheit im Siedlungsraum auf lange Zeit herzustellen. LHStv. Josef Geisler betont: "Dem Land Tirol ist die Sicherheit der Lebensräume der Bevölkerung sehr wichtig. Lobenswert ist vor allem die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in Kombination mit Bund und Land zu erwähnen."