Verdienstkreuz und Lebensrettungsmedaille

10.09.2018, 10:08 Uhr

54 Persönlichkeiten wurden am Sonntag mit dem Verdienstkreuz und der Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet – darunter auch Georg Steixner aus Schönberg und Gerhard Salchner aus Schmirn.

(kr). Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichten am Sonntag bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran die Landesverdienstkreuze und Lebensrettungsmedaillen. "Die geehrten TirolerInnen haben außerordentliche Zivilcourage, Mut und Engagement an den Tag gelegt und dadurch mit ihren persönlichen Geschichten auch an der Geschichte unseres Landes mitgeschrieben“, so LH Platter.

Verdienstkreuz für Georg Steixner

Lebensrettungsmedaille für Gerhard Salchner

Zusammen mit LH Kompatscher überreichte Platter zunächst 42 Verdienstkreuze an Tiroler und Südtiroler BürgerInnen, die den beiden Ländern und ihren EinwohnerInnen – zumeist ehrenamtlich – einen besonderen Dienst erwiesen hatten. Unter den Ausgezeichneten war auch Georg Steixner von der Tischlerei Steixner in Schönberg, der für seine außerordentlichen Verdienste um die Wirtschaft Tirols geehrt wurde.Zudem wurden an zwölf BürgerInnen aus Tirol und Südtirol die Lebensrettungsmedaillen verliehen. Einer von ihnen ist Gerhard Salchner aus Schmirn – er bekam die Lebensrettungsmedaille für seine Verdienste um die Rettung einer Frau aus der Sill: Eine Lenkerin verunfallte mit ihrem Auto auf der Brennerbundesstraße, kam von der Straße ab und das Auto landete auf dem Dach in der Sill. Gerhard Salchner reagierte sofort und zog die Verunglückte aus dem Wagen. „Diesen mutigen Tirolerinnen und Tirolern gilt unsere höchste Anerkennung!“ betonen LH Platter und LH Kompatscher unisono.