Vielfalt zum Erleben im Bildunghaus St. Michael

06.05.2018, 09:51 Uhr

Am Tag der offenen Tür im neu eröffneten Bildungshaus samt Cafè am Kraftsee gab es spannende Einblicke.

PFONS (lg). Aus der "Pension Kraft" aus dem 13. Jahrhundert wurde über viele Jahre das Bildungshaus St. Michael der Diözese Innsbruck. Und dass die Leute gerne zu "ihrem" Kraftsee kommen, wurde am kürzlichen Tag der offenen Tür nach den vielschichtigen Umbauarbeiten mehr als deutlich. Neben einem bunten Programm und vielfältigen Einblicken in die unterschiedlichsten Wirkungsfelder des Hauses wurde auch das Cafè Michael unter freudigen Jodel-Gesängen eröffnet. Als Höhepunkt folgt am Samstag (12. Ma) das große Familienfest sowie am Samstag und Sonntag (19./20. Mai) das Kraftsee-Festival für die Jugend mit Open-Air-Gottesdienst am Pfingstsonntag mit Bischof Hermann Glettler.