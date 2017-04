25.04.2017, 20:14 Uhr

ist eine Wanderung am Bach entlangzur Waldesruh oder weiter zum ObernbergerseeBei der Ingrid in der Waldesruhgibt's Apfelstrudel und Kaffeeoder Kasknödel mit KrautIn den kommenden Monaten nunzeigt sich die Landschaft in Obernbergvon seiner schönsten Seite !