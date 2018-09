Vorwurf: "Bizarre Schönberger Gemeindepolitik"

11.09.2018, 19:00 Uhr

Rund um eine Zufahrtsstraße ist in Schönberg ein Streit zwischen Gemeinde und Martin Stumreich entbrannt.



Streitpunkt Zufahrtsstraße



Planung & Kosten

SCHÖNBERG (kr). Auf der Homepage www.wegunterberg.gasthof-stefansbruecke.at liest man derzeit schwere Vorwürfe gegenüber der Gemeinde Schönberg: Die Rede ist unter anderem von "bizarrer Gemeindepolitik", "erzwungenen Grundstücken" und Zuständen wie im "Wilden Westen".Die anklagenden Worte stammen von Martin Stumreich – er prangert die Vorgehensweise in Bezug auf die geplante Zufahrtstraße zum Gewerbegebiet im Ortsteil Unterberg an: "Gerichtet sind die ganzen Anstrengungen gegen mich Martin Stumreich, meine Familie, meine Betriebe (...) und gegen jeden einzelnen Schönberger, der dafür seine Gemeindeabgaben zu zahlen hat."Zurück an den Anfang: Ausgangspunkt für den Streit ist eine geplante Zufahrtsstraße, die von der Brennerbundesstraße bis zu einem Gewerbegebiet nach Unterberg führen soll.Geplant ist diese beginnend hinter dem Gasthof Stefansbrücke, am Haus vorbei durch das Grundstück von Martin Stumreich hindurch und dann bis zum Gewerbegebiet im hinteren Teil des kleinen Tales. Stumreich: "Unser Gästehaus würde dann sozusagen in einem Kreisverkehr stehen und unser Gasthof noch mehr als bisher in Mitleidenschaft gezogen." Außerdem stehe direkt dort, wo die Straße einmünden würde, ein Holzlager für seine Heizanlage – das müsste laut Stumreich dann der Straße weichen.Es gibt eine Zufahrtsstraße an der westlichen Ruetzseite, die einspurig durch Wohngebiet und über einige Brücken führt. Stumreich: "Diese müsste man sanieren und dann könnte diese weiterhin als Zufahrt verwendet werden". Auf der Homepage ist außerdem zu lesen, dass auf der westlichen Zufahrtsstraße eine "Widmung" zur Durchfahrt beruhe.Auch die Frage der Kosten für die Planung der neuen Straße prangert Martin Stumreich auf der Homepage an: "Bürgermeister Hermann Steixner lässt planen (...) und unternimmt Anstrengungen aller Art, die für ein Gemeindeoberhaupt grenzgängig sind. Die Kosten (...) werden der Gemeindekassa entnommen."

"Weise Vorwürfe zurück"

Zur Sache

Angesprochen auf die Vorwürfe, die Martin Stumreich gegenüber der Gemeinde äußert, betont Bürgermeister Hermann Steixner: "Der Gemeinde Schönberg geht es darum, den im Gemeindegebiet von Schönberg bestehenden Unterberger Weg als Gemeindestraße zu erwirken – mit klarer Zuständigkeit und mit Rechtssicherheit für jetzige und künftige Bewohner und Betriebe dieses Ortsteiles an der Stefansbrücke." Diesbezüglich liegen laut Steixner einstimmig gefasste Beschlüsse des Gemeinderates vor: "Der Vorwurf einer bizarren Gemeindepolitik trifft ins Leere. Die im Postwurf des Herrn Stumreich getätigte Wortwahl wie 'Inszenierung' und 'jahrelange Machtspiele' weise ich entschieden zurück."Derzeit ist laut Bgm. Steixner ein Planungsauftrag in Höhe von 7.800 Euro erteilt, dessen Ergebnis mit den betroffenen Grundbesitzern besprochen wurde: "Die Aufwendungen dafür wie auch für die rechtliche Begleitung sind im Gemeindehaushalt verankert. Die im Postwurf angesprochenen Gemeindeabgaben der Bürger werden zweckbestimmt für die von der Gemeinde erbrachten Leistungen wie Wasser, Kanal, Müll etc. eingehoben."Abschließend betont Bürgermeister Hermann Steixner außerdem: "Das geringe Verkehrsaufkommen abseits der alten Brennerstraße und damit die marginale Lärmbelastung in diesem Ortsteil mit rund 70 Einwohnern, dem Ruetzwerk und dem Sägewerk würden sich viele MitbürgerInnen in den Gemeindestraßen von Schönberg-Dorfmitte herbeiwünschen."Martin Stumreich hat den Postwurf auf seiner Homepage mit dem Titel "Bizarre Schönberger Gemeindepolitik – Weg Unterberg" am 2. September 2018 online veröffentlicht. Am Ende des Schreibens kündigt er an, dass noch weitere Fortsetzungen folgen werden.Der Postwurf als solcher ist in den Schönberger Haushalten bis Montag (10.9.) noch nicht eingelangt.