Wahre Glanzleistung von "Next"!

08.05.2017, 10:57 Uhr

Land Tirol und Land Südtirol haben vergangenen Samstag das Ehrenamt von und für junge Menschen gefeiert – unter den Preisträgern war die Wipptaler Jugendplattform "Next"!

WIPPTAL/FRANZENSFESTE (kr). Toller Erfolg für die Wipptaler Jugendplattform "Next" bei der Verleihung der Glanzleistung 2017 in Franzensfeste! Der Landeshauptmann von Tirol Günther Platter und der Landeshauptmann von Südtirol Arno Kompatscher haben die jungen engagierten Wipptalerinnen geehrt. Die Auszeichnung wird an Organisationen verliehen, deren Tätigkeit in der Förderung von Jugendlichen und Jugendprojekten besteht.Obmann Patrick Geir und seine Stellvertreterinnen Victoria Hörtnagl, Lukas Heidegger und Christina Grünerbl sind sich einig: "Wir sind sehr stolz auf den verliehenen Preis durch die Landesregierung. Es bestärkt uns, unsere Region mit zu gestalten. Die Jugend hat Zukunft, die Jugend ist motiviert und will verändern!"

Ehrenamtlich engagiert

Weitere Geehrte

LH Platter hob die Leistungen der Geehrten in seiner Rede hervor: „Gleich ob jung oder alt: Wer sich ehrenamtlich engagiert, teilt eine Grundeinstellung zur Gesellschaft und zu den Mitmenschen. Nicht das eigene Wohlergehen steht im Mittelpunkt, sondern das anderer – dabei wird auch auf den eigenen finanziellen Profit verzichtet.“Neben zahlreichen Projekten, die die Jugendplattform "Next" in den vergangenen Jahren bereits organisiert hat – wie beispielsweise das Kochbuch, bei dem 10.000 Euro für den Wipptalfond gespendet werden konnten – läuft nun das nächste große Projekt: Bei "Jugend im Wipptal: zwischen gehen und bleiben" werden 800 Jugendliche aus der Region befragt, wie sie ihre Zukunft hier im Wipptal sehen. Die Themenbereiche wohnen, Arbeit und Bildung, Kultur und Finanzen und dabei diskutiert. Daraus soll dann ein Konzept für die Politik und Interessensvertretungen zusammengestellt werden.Neben der Jugendplattform "Next" wurden außerdem der Tiroler Jugendbeirat, die Katholische Jungschar Südtirol und die Südtiroler Feuerwehrjugend geehrt. Südtirols LH Arno Kompatscher: „Als Glanzleistung verstehen wir das herausragende gesellschaftliche Engagement, mit dem junge Menschen unsere Gesellschaft bereichern.“