21.04.2018, 13:27 Uhr

Jahreshauptversammlung der AAB Ortsgruppe Mieders!

Am 20. 4. 2018 freute sich Ortsobmann GV Thomas Leitgeb über großes Interesse bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Es durften auch Landtagsabgeordneter Mag. Florian Riedl und Kammerrat Klaus Rainer begrüßt werden, die aus dem Tiroler Landtag und aus der Arbeiterkammer berichteten.Darüber hinaus kamen natürlich auch Themen aus der Dorfpolitik nicht zu kurz, das Hauptaugenmerk lag auf der immer noch angespannten Trinkwassersituation in Mieders. Für die Zukunft möchte sich der AAB in Mieders (der bereits 3 Gemeinderäte und 2 Ersatzgemeinderäte stellt) noch mehr in die Politik im Ort einbringen.