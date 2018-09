Vertragskündigung lässt Wogen in Mieders hochgehen

19.09.2018, 06:00 Uhr

Mieders: Kündigung des Bewirtschaftungsübereinkommens zwischen Gemeinde und Nutzungsberechtigten.

"Grundlegende Probleme"



"Fühlen uns ausgenutzt"

MIEDERS (kr). Seit 2015 gab es zwischen der Gemeinde Mieders und den Nutzungsberechtigten ein Bewirtschaftungsübereinkommen. In der vergangenen Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde dieser Vertrag nun gekündigt – und das lässt die Wogen nun hochgehen.Beim Bewirtschaftungsübereinkommen handelt es sich um einen Vertrag zwischen der Gemeinde Mieders und den Nutzungsberechtigten – diese haben im Miederer Wald Arbeiten wie beispielsweise Aufforstungen, Waldpflege oder die Betreuung der Wege übernommen. "Seit einiger Zeit kam es jedoch zu Problemen in der Zusammenarbeit und es hat sich herausgestellt, dass Dinge in der Praxis nicht so funktionieren, wie es hätte sein sollen", erklärt Bgm. Daniel Stern. Seine Aufgabe als Bürgermeister sei es, im Sinne der Gemeinde zu handeln – deshalb habe er sich gezwungen gefühlt, den Schritt der Kündigung des Vertrages zu gehen. "Ich möchte dabei klar betonen, dass es in keinster Weise gegen die Bauern geht! Wir haben längere Zeit versucht, die Nutzungsberechtigten darauf aufmerksam zu machen, dass das Wirtschaftsübereinkommen zu adaptieren ist, aber es ist nichts passiert." Es sei keine Ad-hoc-Entscheidung, sondern eine intensivst durchdachte Entscheidung.In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stimmte der Kündigung des Vertrages die Mehrheit der Gemeinderäte zu. Mit 1.1.2019 ist der Vertrag nun offiziell gekündigt und die Flächen werden von der Gemeindegutsagrargemeinschaft betreut. "Damit bringen wir Transparenz in die ganze Sache, können alles aufarbeiten und neu aufstellen", so Bgm. Stern.Für Gotthard Jenewein, Obmann der Nutzungsberechtigten in Mieders, ist die Kündigung des Vertrages in keinster Weise nachzuvollziehen: "Für mich ist das Ganze eine abgekartete Sache, um den Bauern zu zeigen, dass die Macht in anderen Händen liegt." Angefangen damit, dass man ihn lediglich am Anfang der Sitzung zu Wort kommen ließ, danach aber nicht mehr: "Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt, dass man auf Anschuldigungen nicht aktiv reagieren darf."Zur Aussage der Gemeinde, dass es bei den Grundlagen der Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert hätte, sagt Jenewein: "Das ist komplett an den Haaren herbeigezogen." Man müsse sich überlegen, was die Nutzungsberechtigten alles für das Dorf geleistet haben – beispielsweise bei den Aufräumarbeiten nach den Unwettern im Jahr 2017. "Wir haben schnell reagiert und alles getan, dass die Schäden in Grenzen gehalten werden konnten – wenn wir das nicht getan hätten, dann sähe es wohl anders für die Gemeinde aus", so Gotthard Jenewein.Auch dass man lange versucht hätte, auf Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit hinzuweisen, stimme laut Jenewein nicht. "Alles in allem fühlen wir uns ausgenutzt", erklärt Jenewein. Darauf, wie es nun weitergehen soll, ist er gespannt: "Es werden sicher massive Mehrkosten auf die Gemeinde für die Betreuung der Flächen zukommen. Und die Stimmung in der Gemeinde wird durch diese Kündigung sicher alles andere als besser werden." 

"Liste 1" und "Frischer Wind"

Rücktritt von Franz Obex

Thomas Leitgeb, Listenführer der "Liste 1", sagt zur Kündigung des Vertrages: "Es geht einfach nur um Persönliches – der Bürgermeister und der Agrarobmann sind nicht in der Lage, vernünftig miteinander zu reden –, den Vertrag hätte man adaptieren können, aber dafür hätte man mit Vernunft miteinander verhandeln müssen."Reinhold Kafka-Ritsch vom "Frischen Wind für Mieders" sagt: "In Mieders wurde als einer der ersten Gemeinde Tirols ein Bewirtschaftungsübereinkommen mit den Substanzberechtigten abgeschlossen, sozusagen als Vertrauensvorschuss um die Wogen zu glätten nach dem jahrelangen Agrarstreit. Die von den Substanzberechtigten gelebte Praxis dieses Übereinkommens hat aber jedweige Kooperationsbereitschaft oder Transparenz vermissen lassen. Weder der Substanzverwalter noch der Bürgermeister wurden über wesentliche Dinge wie z. B.: ein Finanzstrafverfahren informiert, sodass dem Bürgermeister und der Gemeinde keine andere Wahl gelassen wurde als das Übereinkommen wieder zu kündigen um finanzielle Nachteile für die Gemeinde wie z.B.: Steuernachzahlungen abzuwenden."Neben der Diskussion rund um die Kündigung des Bewirtschaftungsübereinkommens gab es außerdem einen Rücktritt: Franz Obex ist nicht mehr bei der Liste 1 vertreten, sondern hat ab jetzt ein freies Mandat inne. "Der Grund für meinen Rücktritt war einfach, dass für mich die sachliche Politik mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist", erklärt Obex. Er habe das Gefühl, dass die Liste 1 aus der verlorenen Wahl nicht viel gelernt hat und dass es oftmals mehr um persönliche Befindlichkeiten als um sachliche Politik geht. In Zukunft will Franz Obex als freier Mandatar wichtige Themen mit Vernunft angehen und ist "rein dem Wähler gegenüber verantwortlich". Thomas Leitgeb, Listenführer der Liste 1, betont: "Wir haben unterschiedliche Meinungen bei gewissen Themen gehabt. Ich wünsche ihm aber natürlich alles Gute, wir sind nicht im Streit auseinandergegangen." Die Liste 1 werde nun weiterhin wichtige Themen für die Gemeinde angehen.