3.Rang für die Fulpmer Tischtennisspieler

27.04.2017, 10:39 Uhr

mit Obernosterer Barbara, Troger Karl, Ebenberger Herbert,Leitgeb Heinz,Nachwuchsspieler Gleirscher Simon und Kempf Gregor in der Gebietsklasse Innsbruck/Oberland - 2017 hinter OCCI1 (Brightocciput) und TTC Telfs und vor SV Hypo Telfes den 3.Platz in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft!Karl Troger platziert sich auf dem 4.Rang in der Einzelrangliste.Alle Ergebnisse unter:Tiroler Tischtennisverband http://www.tischtennis.tirol/ TSV-Fulpmes http://www.tsv-fulpmes.at/ Interessante Tischtennisnews auch unter... http://www.tischtennisfueralle.at/ Neuer Tischtennis-Shop in Innsbruck.. https://www.mr-tischtennis.at/