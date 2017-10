16.10.2017, 19:03 Uhr



Die Sektion RENNRODELN des SV Raiba Schönberg feiert ihr 70-jähriges Bestehen!



Zum Jubiläum der Sektion Rennrodeln wurde in der Volksschule Schönberg ein Gewinnspiel veranstaltet. Die Frage lautete: wer kennt die meisten Namen von ehemaligen bzw. aktiven Schönberger Roderlinnen und Rodlern?Die Siegerin Mirjam OBOJES konnte 80 Namen eruieren, der Sieger Simon OBOJES kam auf 79 Namen! Der Sektionsleiter Gottfried HOFER und der ehemalige Olympiateilnehmer Oswald HALLER übergaben vergangene Woche in der Volksschule Schönberg die Preise an die beiden Gewinner und nutzten den Besuch, um für den Rodelsport Werbung zu machen.