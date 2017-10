Fulpmer bei Tischtennis Nachwuchssuperliga in Kapfenberg

19.10.2017, 18:20 Uhr

Fabian hat die Gruppe 6 gewonnen!Er hat sich spielerisch deutlich verbessert und sein erster Topspin ist stärker.Aufschlag sicherer und mit besserer Qualität.Gut vorbereitet in jede Partie gegangen.Simon ist leider aus der Gruppe 5 abgestiegen.Er hat einige Spiele im fünften Satz verloren.

Jakob ist hinter Fabian in der Gruppe 6 zweiter geworden . Ein sehr erfreuliches Ergebnis für ihn. SeinSpiel ist generell deutlich stärker geworden und er spielt Vorhand und Rückhand Topspin mit mehr Power.Luca ist leider aus der Gruppe 6 abgestiegen.Konstantin hat den Klassenerhalt in der Gruppe 5 geschafft. Er wurde nur knapp 5ter in der Vorrunde.Benni ist bei den Einsteigern 7ter geworden. Auch er hat sich spielerisch verbessert.Betreuer/Bericht: Hr.Gardos und Hr.ReuterBei den Mädchen spielten :Gruppe 1:(U18 3),Gruppe 2:,Gruppe 3:(U13 2),Gruppe 3:(U13 1),Gruppe 4:(U13 1),Gruppe 4:r (U11 1),Betreuer: Manfred Pfluger, Norbert Genser.