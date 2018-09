Landesliga West: Unentschieden auf Neustifter Rasen

09.09.2018, 14:22 Uhr

In der 5. Runde der Landesliga West traf Neustift auf Absam.

Aufgeheizte Stimmung



NEUSTIFT (kr). Es war ein mit Spannung erwartetes Spiel: Am Samstag trafen die Neustifter FUßballer in der 5. Runde der Landesliga West auf die Tabellendritten Absam. Am Ende blieb das Spiel jedoch torlos und endete mit null zu null.Die Zuschauertribüne in Neustift war gut gefüllt, als Schiedsrichter Alexander Brugger um 18 Uhr das Spiel anpfiff. Es ging dann stark los und die beiden Mannschaften schenkten sich nichts. Besonders in der ersten Halbzeit wurden teilweise mit harten Bandagen gefightet und die Spieler schenkten sich nichts – das schlug sich dann auch in der Bilanz der gelben Karten nieder: Insgesamt fünf Gelbe vergab der Schiedsrichter in den ersten 45 Minuten – drei davon gingen an Absam, zwei an Neustift. Dementsprechend aufgeheizt war die Stimmung auch bei den zahlreichen Fans, die mit den Spielern mitfieberten.

0:0 nach 90 Minuten



Nachdem man mit einem Spielstand von 0:0 in die zweite Halbzeit startete, gaben beide Mannschaften nochmal richtig Gas. Doch die Absamer mussten ab der 61. Minute mit nur zehn Spielern weiterspielen, denn Simon Kuttner kassierte nach unsportlichem Verhalten gelb-rot. Am Ende konnten auch in der zweiten Halbzeit weder Neustift noch Absam ein Tor erzielen.In der Tabelle der Landesliga West liegt Absam nun mit 10 Punkten auf Platz drei, Neustift mit fünf Punkten auf Platz elf.