Masters Europameisterschaften im Schwimmen - Enrich zweimal 14.

09.09.2018, 13:45 Uhr

Von Gerald Daringer

In der vergangenen Woche fanden im slovenischen Kranj die LEN Masters Europameisterschaften im Schwimmen statt. Mit dabei zwei Telfer Schwimmer vom SV StuBay. Zum zweiten Mal konnten sich Klaus Enrich und Gerald Daringer für eine Großveranstaltung qualifizieren und für Österreich an den Start gehen. „Es war eine fantastische Woche mit hochkarätigen Konkurrenzen. Die intensiven Vorbereitungen der letzten Monate haben sich definitiv gelohnt. Die Stimmung während den Wettkämpfen war unglaublich. Die Verbundenheit aller Nationen und das Flair in dieser Umgebung werden uns in guter Erinnerung bleiben“, so Klaus Enrich (AK60). Mit hervorragenden Bestzeiten erschwamm Enrich zweimal den 14. Platz über 200m Lagen und 100m Freistil, sowie zweimal den 17. Platz über 200m Freistil und 100m Rücken. Gerald Daringer rangierte in der AK40 über 200m Lagen auf dem 25. Platz und verfehlte leider über 400m Freistil die Qualifikationsnorm im Bewerb knapp. Daringer schlug zwar als 17. nach 400m an, rutschte aber mit einer „no-time“-Bewertung aus dem Klassement. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des jungen Vereins und hoffen, dass uns zukünftig noch mehr Masters auch bei solchen Großbewerben begleiten werden. Das Interesse fürs Schwimmen im Wipptal und Stubaital ist mittlerweile sehr groß. Es ist schön, dass viele mit so viel Begeisterung mit uns Trainieren und wir freuen uns nun wieder auf den Start ab Schulbeginn“, so der sportliche Leiter Gerald Daringer . Das Schwimmtraining des SV StuBay Telfes beginnt für alle Trainingsgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) wieder mit dem 17.09.2018.